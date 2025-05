I tre Comuni bergamaschi al voto | 11mila elettori alle urne non ci sarà bisogno di alcun ballottaggio

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 11.000 cittadini bergamaschi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco nei comuni di Canonica D’Adda, Calcinate e Castione della Presolana. L'esito sarà immediato e non ci sarà bisogno di ballottaggio, rendendo questa tornata elettorale fondamentale per le nuove amministrazioni locali.

Sono circa 11mila i cittadini bergamaschi chiamati ai seggi. L’esito sarà immediato, non ci sarà nessun ballottaggio. I Comuni bergamaschi al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio per eleggere il nuovo primo cittadino sono tre: Canonica D’Adda, Calcinate e Castione della Presolana. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì. I tre paesi fanno parte della lista di 18 Comuni lombardi che si devono presentare davanti agli scrutinatori. I residenti sono intorno ai 15mila, il numero degli elettori è naturalmente più basso: i requisiti sono possedere la cittadinanza italia e aver compiuto la maggiore età. Per quanto riguarda le amministrative ‘orobiche’ non ci sarà alcun ballottaggio: il secondo turno sarebbe previsto l’8 e il 9 giugno (insieme ai referendum abrogativi, ndr), ma i Comuni bergamaschi sono tutti sotto i 15mila abitanti. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - I tre Comuni bergamaschi al voto: 11mila elettori alle urne, non ci sarà bisogno di alcun ballottaggio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali: 11mila elettori al voto

Lo riporta ecodibergamo.it: Ultime settimane di campagna elettorale per tre Comuni della Bergamasca. Sette le liste in corsa. Le urne saranno aperte il 24 e il 25 maggio.

Elezioni comunali 2025, cosa dicono gli ultimi sondaggi: chi vince nelle città al voto

Segnala fanpage.it: Si avvicinano le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, che coinvolgono 120 Comuni delle Regioni a statuto ordinario ...

Al voto in dieci Comuni per l’elezione del sindaco e del consiglio

Scrive msn.com: Oltre a Forlì sono 10 i Comuni ... Tre sono i candidati a Civitella: Claudio Milandri per ‘Progetto Comune’, Diego Lensi per ‘Aspettative e certezze’ e Pierangelo Bergamaschi per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attuale Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre.