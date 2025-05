I sottoservizi erano conosciuti il fermo cantiere di Piazza Cittadella non è giustificato

Il fermo cantiere di Piazza Cittadella solleva dubbi e controversie. Patrizia Barbieri, capogruppo della civica Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi, critica le giustificazioni fornite dall'Amministrazione comunale, definendole poco convincenti. La questione riguarda il progetto esecutivo di Piacenza Parcheggi, che sembra essere al centro di un'inadeguata gestione del cantiere.

«La risposta fornita a più riprese dall'Amministrazione comunale sul fermo cantiere di Piazza Cittadella non convince per niente». Lo sostiene Patrizia Barbieri, capogruppo della civica Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi, che spiega: «Il progetto esecutivo di Piacenza Parcheggi risalente al.

