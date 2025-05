I sindacati che non amano il lavoratore in azienda

I sindacati che non amano il lavoratore in azienda

Riporta ilgiornale.it: Ci sono voluti 78 anni per avere una legge che riconoscesse il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, attuando quanto previsto dall'art. 46 della Costituzione.

Il sindacato alla sbarra: un processo per amor di polemica

Scrive ildiariodellavoro.it: È diventato di moda parlare male del sindacato. E addossare alle tre confederazioni la responsabilità di tutte le disfunzioni del ...

Il Papa che amava il lavoro e il sindacato

ildiariodellavoro.it scrive: quello di dare voce a chi non ce l’ha. Il sindacato, amava affermare, è una sentinella sul muro della città del lavoro e deve badare a chi è dentro la città, ma anche a chi ne è tenuto fuori.

Sicurezza sul Lavoro: Governo e Sindacati Discutono Nuove Norme

Il governo italiano ha avviato un dialogo con i sindacati e le imprese per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.