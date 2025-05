I semafori non sono sincronizzati disagi sulla strada del Tul

Sulla strada del Tul, l'ex provinciale 22, continuano a emergere disagi legati alla viabilità. Oltre ai problemi causati da un fronte franoso, i cittadini segnalano ora un ulteriore inconveniente: i semafori non sono sincronizzati, creando confusione e potenziali pericoli per gli automobilisti. La situazione richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza sulla strada.

Ancora problema sulla strada del Tul, l'ex provinciale 22. Interessata da tempo da un fronte franoso che ha creato diversi problemi per la viabilità che collega Clauzetto alla pianura, adesso ha un nuovo e inaspettato problema. Diversi cittadini hanno segnalato il malfunzionamento dei semafori.

