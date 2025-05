I Puffi – Il Film | Trailer Ufficiale

Scopri il trailer ufficiale di "I Puffi – Il Film", l'ultima avventura animata che porta i piccoli omini blu in un viaggio emozionante! Mentre il saggio Grande Puffo (voce di Paolo Bonolis) viene rapito dal temibile Gargamella, i Puffi devono unirsi per affrontare nuove sfide e salvare il loro mondo incantato.

I Puffi – Il Film: Trailer Ufficiale Ecco il trailer ufficiale di I Puffi – Il Film, la nuova avventura d’animazione che vede protagonisti i piccoli omini blu alle prese con il perfido Gargamella. La trama di I Puffi – Il Film. Quando il saggio e coraggioso Grande Puffo (Paolo Bonolis) viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (Luca Laurenti ), solo una squadra di Puffi può salvarlo! Guidati da una determinata Puffetta (in originale con la voce di Rihanna), i piccoli eroi si avventurano nel mondo reale, pronti a tutto pur di riportare a casa il loro leader e salvare l’intero universo. Con la canzone “Friend of Mine” di Rihanna e le voci di Paolo Bonolis nei panni di Grande Puffo e Luca Laurenti nei panni di Gargamella e Razamella! #IPuffiIlFilm arriva il 27 agosto solo al cinema. 🔗Leggi su Cinefilos.it

