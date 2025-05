Su Rai Uno Che Dio ci aiuti, su Canale 5 Guinness, lo show dei record. Guida ai programmi Tv della serata del 15 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 15 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai Due dalle 21,20 Mixed by Erry. Napoli, 1976. Peppe, Enrico e Angelo Frattasio sono tre fratelli che vivono di espedienti. Tra i tre, Enrico ha un vero talento per realizzare compilation musicali su cassetta e ciò porta ai tre un’opportunità di fama e ricchezza. Su Rai 4 dalle 21. 🔗Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 15 maggio 2025: film e intrattenimento