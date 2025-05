I Pro-Pal provano l' assalto al Salone del Libro per silenziare l' autore ebraico

L'assalto dei propal al Salone del Libro segna un momento critico, volto a silenziare un autore ebraico. Alessandro Giuli, ministro della Cultura, celebra l'importanza di questo evento, descrivendolo come un’oasi di gentilezza e sicurezza, esempio di cultura popolare. Con la 37/a edizione, il Salone riafferma il suo prestigio nel panorama culturale.

“Un'oasi di gentilezza in cui ci si sente al sicuro, uno degli appuntamenti culturali piĂą ambiti e prestigiosi. Un esempio della cultura popolare, perchĂ© la cultura è popolare”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli dall'Autoditorium del Lingotto dĂ simbolicamente il via alla 37a edizione del Salone del Libro di Torino, la seconda dell'era Annalena Benini, con la conferma delle sezioni tematiche – che diventano otto – e grande spazio ai temi di attualitĂ e geopolitica. D'altronde, ricorda il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, il Salone “è uno straordinario presidio di democrazia” perchĂ© “dove si leggono libri si ascoltano opinioni, si impara il rispetto e può crescere la libertà ”.   La giornata è stata caratterizzata da alcuni momenti di tensione nel tardo pomeriggio, quando un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di entrare provando a sfondare i cancelli e scatenando la reazione delle forze dell'ordine, che li hanno respinti. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I Pro-Pal provano l'assalto al Salone del Libro per silenziare l'autore ebraico

