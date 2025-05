Poco alla volta i romani stanno riscoprendo il loro fiume, che per quasi un anno è stato in parte impacchettato, e quindi poco fruibile, per diversi lavori giubilari o del Pnrr. Da qualche settimana è stata riaperta la pista ciclabile sul lato destro del Tevere, con la parte centrale rimasta chiusa per i lavori di pulizia degli argini e rifacimento della banchina. Ora finalmente si può percorrere tutta, compresa la parte che passa sotto il nuovo ponte dell’Industria, l’ultima a essere liberata. In parallelo sono in via di inaugurazione i 5 nuovi parchi di affaccio sul Tevere, progetto voluto dalla giunta Gualtieri con l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Finora ne sono stati aperti due: il parco all’Acqua Acetosa (ai Parioli) e quello sul Lungotevere delle Navi, il cui nastro è stato tagliato pochi giorni fa. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I nuovi cinque parchi d’affaccio sul Tevere, da Roma nord fino a Ostia