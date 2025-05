C’è un nuovo biondo che si sta facendo largo tra i trend del momento, e porta il nome di Bella Hadid. L’apparizione dell’iconica modella sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2025 ha lasciato poco spazio ai dubbi: il cambio di colore non è solo un vezzo estetico, ma un vero e proprio statement. Bella Hadid debutta bionda a Cannes: il nuovo look che ha fatto impazzire TikTok. Sebbene Bella Hadid sia bionda naturale, il pubblico la associa da anni a un’immagine più dark, sofisticata, con chiome castane che hanno contribuito a definire il suo stile. Vederla sfilare sulla Croisette con una chioma chiara, setosa e perfettamente stirata ha spiazzato anche gli osservatori più attenti. A colpire non è solo il colore in sé, ma come questo nuovo biondo – caldo, intenso e luminoso – sembri fatto su misura per lei. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I nuovi blond hair di Bella Hadid a Cannes sono già virali su TikTok