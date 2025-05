Un murale non è solo un dipinto su una parete: è un messaggio, un’idea che prende forma e colore. E proprio con questa consapevolezza, nel 2024, la scuola primaria Maria Gonzaga di Sant’Antonio (MN) ha dato vita a un progetto straordinario che ha coinvolto tutte le classi e ogni singolo alunno. Un’iniziativa di grande impatto, che ha visto come maestro-protagonista anche l’artista cileno Hector “Mono” Carrasco, noto muralista di fama internazionale. Prima di iniziare a lavorare sul progetto, Carrasco ha voluto incontrare tutti i bambini da vicino. “Per creare e lavorare insieme bisogna conoscersi” ha sottolineato l’artista. Non si è presentato come un artista inavvicinabile, ma come un uomo semplice e disponibile, sedendosi con loro sugli scalini della scuola per raccontare cosa significa per lui l’arte dei murales. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I murales, ossia la creatività che unisce tutti