I misteri della Rocca di Meldola un viaggio alla ricerca del paranormale

Unisciti a noi venerdì 16 maggio per una serata speciale alla Rocca di Meldola, dove misteri e leggende prendono vita. Scopriremo storie affascinanti in chiave paranormale, immergendoci nel fascino di questo antico luogo. Preparati a un viaggio straordinario nel tempo, alla ricerca dei segreti che la Rocca ancora conserva. Non perderti questa avventura unica!

Venerdì 16 Maggio alla Rocca di Meldola viene proposta una serata speciale, un viaggio nel tempo alla scoperta di leggende, personaggi e storie in chiave paranormale. Un modo per immergersi nel fascino della Rocca e andare alla ricerca dei misteri che ancora oggi conserva.

Scopri i castelli italiani: un viaggio tra storia e bellezza

Secondo viaggiamo.it: Infatti, la Rocca di Meldola, recentemente restaurata ... Viaggiamo è un magazine online che propone offerte viaggi, sconti lastminute di soggiorni viaggio, pacchetti vacanza hotel + volo, promozioni ...

