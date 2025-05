I Migliori Film italiani dell' anno secondo i David di Donatello da vedere subito su NOW

Scoprire il meglio del cinema italiano è facile con NOW! In occasione della 70esima edizione dei David di Donatello, vi presentiamo una selezione dei film più acclamati, tra cui *Vermiglio*, *L’arte della gioia*, *Gloria!* e *Berlinguer - La grande ambizione*. Non perdere l'occasione di vederli subito!

La 70esima edizione dei premi David di Donatello ha celebrato il meglio del cinema italiano, titoli come Vermiglio L’arte della gioia, Gloria! e Berlinguer - La grande ambizione sono disponibili su NOW per chi li vuole recuperare o rivedere. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Migliori Film italiani dell'anno, secondo i David di Donatello, da vedere subito su NOW

David di Donatello 2025: Berlinguer e Parthenope in testa con 15 candidature

Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino guidano le nomination ai David di Donatello 2025, con 15 candidature ciascuno.