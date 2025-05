"Niente pesce? Siamo disposti a fermarci per un anno. Ma lo stato deve consentirci di farlo". La crisi del pesce azzurro sta mettendo in ginocchio la costa adriatica a sud del Conero, colpendo duramente i piccoli pescherecci del compartimento sambenedettese. Alici e sarde sono ormai sempre più scarse, di dimensioni ridotte e poco commerciabili. Una situazione definita "insostenibile" dall’associazione Abruzzo Pesca, che fa base proprio a San Benedetto e che chiede con forza una soluzione concreta e immediata. "Il pesce non c’è, è pochissimo ed è piccolo, non è nemmeno commerciale" spiegano dall’associazione, aggiungendo che i volumi di pesca sono calati drasticamente negli ultimi mesi. La situazione peggiora man mano che si scende verso sud: "Da Ancona in su qualcosa si trova, ma sotto il Conero non c’è praticamente niente". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I marittimi allo stremo: "Il pesce azzurro è finito: fermiamoci un anno. Ma lo Stato ci aiuti"