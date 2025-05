I manager di domani. Lazioni agli studenti

Presentati a Gallarate all’Istituto superiore Falcone i risultati di Food4minds, progetto di Manageritalia che ha permesso agli studenti varesini di esplorare il mondo del lavoro, acquisire conoscenze e sviluppare competenze fondamentali per diventare professionisti d’impresa e futuri manager. Gli incontri hanno offerto una preziosa opportunità per coniugare passione e prospettive lavorative. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 1.300 ragazzi di 14 scuole superiori della provincia di Varese che si sono confrontati con 57 manager attivi sul territorio. Un’opportunità per aiutare i ragazzi a comprendere il proprio futuro professionale in una stretta connessione tra scuola imprese e mondo del lavoro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

