I leader disertano Istanbul Zelensky resta ad Ankara | una farsa Per Erdogan la Crimea è ucraina

Istanbul, 16 maggio 2025 – I leader mondiali hanno disertato l'atteso incontro fra Russia e Ucraina, lasciando Zelensky a Ankara. Mentre Erdogan gioca la sua partita, la Crimea rimane un nodo cruciale. La mancanza di discussioni concrete rende evidente come questo summit si sia trasformato più in una farsa che in un’opportunità di pace reale.

Roma, 16 maggio 2025 – Più una farsa che un negoziato. Nella giornata di ieri a Istanbul non è mancato nulla, tranne l’inizio dei colloqui fra Russia e Ucraina e colui che avrebbe dovuto esserci per dare realmente una svolta alla situazione: Vladimir Putin. Lo zar e il suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, sono rimasti a Mosca e hanno inviato una delegazione composta dagli stessi membri del 2022, quando dissero a Kiev che doveva arrendersi. Gli elementi di punta sono Vladimir Medinskij, ex ministro della Cultura e attuale assistente del presidente Putin, e Alexander Fomin, militare e convinto sostenitore della guerra per la totale “denazificazione” dell’Ucraina. Il presidente Zelensky aveva iniziato la giornata con le migliori intenzioni. “Dimostriamo con il nostro comportamento che vogliamo che la guerra finisca. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I leader disertano Istanbul. Zelensky resta ad Ankara: una farsa. “Per Erdogan la Crimea è ucraina”

