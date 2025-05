i gioelli dei savoia sono dello stato bankitalia vince la causa

Il Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta avanzata dai discendenti di Casa Savoia per ottenere il riconoscimento della proprietà dei gioielli custoditi presso la Banca d’Italia. La sentenza stabilisce che i preziosi, depositati il 5 giugno 1946, tre giorni dopo il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica, non sono beni personali, ma “gioie di dotazione della Corona”, dunque di pertinenza dello Stato. Il valore stimato del tesoro è di circa 300 milioni di euro, ma in realtà è difficile da calcolare. La battaglia legale era iniziata nel 2022, quando Vittorio Emanuele, Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice di Savoia avevano c itato in giudizio la Banca d’Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Economia, dopo un primo rifiuto formale ricevuto nel 2021. 🔗Leggi su Quifinanza.it

