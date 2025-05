I Fantastici Quattro Leggende in cattedra | Il gioco ti fa entrare nei cuori dei più piccoli

"I Fantastici Quattro: Leggende in Cattedra" è un viaggio emozionante nel mondo dei più piccoli, dove la compagnia collaudata e affiatata offre insegnamenti preziosi. Il nuovo membro, l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, si unisce a un gruppo già forte dopo la partenza dell'ex ginnasta Yuri Chechi, portando una vitalità unica a questa squadra formidabile.

La compagnia è ben affiatata. Ed è, soprattutto, sufficientemente collaudata. L’ultimo arrivato, lo stesso diretto non ha problemi a definirsi tale, è l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, che da quattro anni ha sostituito l’ex ginnasta Yuri Chechi. Un acquisto indubbiamente di peso per una formazione che, martedì sera, ha cenato e chiacchierato all’Hotel de la Ville con gli ospiti invitati da Banca Generali. La “scusa” era la presentazione dell’iniziativa “Un campione per amico”. Battute e riflessioni scherzose non sono mancate. I fantastici quattro in questione, del resto, nello sport ne hanno davvero combinate delle belle. Adriano Panatta, 75 anni a luglio, nel 1976 vinse gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Nello stesso anno, con l’Italia, si aggiudicò la Coppa Davis. Francesco “Ciccio” Graziani, 73 anni a dicembre, è stato campione d’Italia con il Torino nella stagione 1975-1976 e campione del mondo con la nazionale allenata da Enzo Bearzot a Spagna 1982. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “Fantastici Quattro”. Leggende in cattedra: "Il gioco ti fa entrare nei cuori dei più piccoli"

