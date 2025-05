I dollari non comprano la natura dei terroristi

Nel contesto di un'instabilità geopolitica crescente, Donald Trump persiste nella sua strategia controversa di negoziare con Al Sharaa, cercando di influenzare il regime di Assad. Tuttavia, la questione rimane: i dollari possono davvero cambiare la natura dei terroristi o sono solo un'illusione in un gioco di potere?

The Donald resta convinto di convertire Al Sharaa alla democrazia offrendogli la cancellazione delle durissime sanzioni imposte al regime di Assad assieme all'acquisto di petrolio e gas siriano 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I dollari non comprano la natura dei terroristi

