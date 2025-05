Festa di piazza con crescentine, vino, musica e il contorno di polemiche, oggi dalle 19 in piazza del Popolo, a Casalecchio dove su iniziativa della lista del Centrosinistra verranno presentati in pubblico i risultati della raccolta di firme contro il palazzo di nove piani progettato sull’area dell’Ex Pedretti. Una festa che però si annuncia col retrogusto amaro per la divisione delle diverse componenti che hanno contribuito a raggiungere quota 5mila firme in calce alla petizione che vuole ridurre l’ingombro del nuovo edificio per lasciare più spazio alla nuova piazza e ridurre il numero dei piani e l’impatto visivo della ‘torre’. Su questi obiettivi tutte d’accordo le forze che un anno fa confluirono nella coalizione di sostegno alla candidatura di Dario Braga. Le firme però non sono ancora state consegnate in Comune, ma soprattutto, dopo la presa di distanza dei Girasoli di Roberto Mignani, ora si conferma la dissociazione dei civici di Bruno Cevenini, che oggi non sarà in piazza, e il gelo di Dario Braga, che andrà "a mangiare due crescentine", anche se "mi sfuggono i motivi per i quali le firme non sono ancora state consegnate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dissidenti dell’ex Pedretti si dividono in tre