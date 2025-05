I dirigenti sanitari denunciano Ausl | SSN a rischio

I dirigenti sanitari di Anaao Assomed hanno lanciato un allarme sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, presentando una denuncia formale contro 50 aziende sanitarie. Attraverso un "libro bianco", intendono mettere in luce le difficoltà quotidiane del personale ospedaliero e rivolgere un appello alle istituzioni per salvaguardare la sanità pubblica italiana.

Una denuncia formale contro 50 aziende sanitarie, un "libro bianco" per raccontare il disagio di chi lavora ogni giorno negli ospedali italiani e un appello alle istituzioni per salvare il Servizio Sanitario Nazionale. È quanto annunciato oggi dal segretario nazionale di Anaao Assomed (sindacato.

