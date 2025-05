I diplomi mai ritirati | alla Gregoriana i volti degli studenti ucraini morti per il fuoco russo

In un commovente convegno all'Università Gregoriana, i volti di 41 studenti ucraini, vittime del conflitto, sono stati commemorati attraverso i loro diplomi mai ritirati. L'evento, aperto dal cardinale Parolin e dal capo della Chiesa greco-cattolica, ha messo in luce le tragiche conseguenze della guerra, rendendo omaggio a giovani promesse spezzate.

Al convegno all’università romana dei gesuiti, aperto dal cardinale Parolin e dal capo della Chiesa greco-cattolica, esposti 41 ritratti di universitari che non hanno potuto concludere gli studi 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I diplomi mai ritirati: alla Gregoriana i volti degli studenti ucraini morti per il fuoco russo

