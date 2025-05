I colleghi di Chamila Wijesuriya | “Aveva paura di essere uccisa da Emanuele De Maria lo voleva allontanare”

La Procura di Milano sta indagando su quanto accaduto tra il 9 e l'11 maggio, con l'omicidio di Chamila Wijesuriya e il ferimento di Hani Nasr per mano di Emanuele De Maria, poi morto per suicidio. I colleghi della 50enne avrebbero raccontato di come lei avesse "paura di essere uccisa da lui" e che il 35enne avrebbe fatto "scenate di gelosia". 🔗Leggi su Fanpage.it

