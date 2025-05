I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli Orti Sul Secchia per parlare di truffe e furti

Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” di Sassuolo, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna ha incontrato circa 90 anziani per un'importante discussione su truffe e furti. L'incontro ha offerto consigli pratici per proteggere la comunità e sensibilizzare i cittadini sui rischi di raggiri, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti.

Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” in via dei Moli a Sassuolo, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, ha incontrato circa 90 anziani sassolesi, per fornire alcuni consigli pratici ed utili per prevenire truffe, raggiri e. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli “Orti Sul Secchia” per parlare di truffe e furti

Le notizie più recenti da fonti esterne

PREVENIRE TRUFFE E FURTI, I CARABINIERI INCONTRANO GLI ANZIANI

Lo riporta tvqui.it: Ieri pomeriggio, a Sassuolo, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” in via dei Moli, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe RENNA, ha incontrato circa 90 anzi ...

Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini di Palazzolo Acreide

Riporta siracusaoggi.it: I Carabinieri di Palazzolo Acreide, domenica pomeriggio, hanno incontrato i cittadini per sensibilizzarli riguardo alle principali tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori e sui comportamenti di ...

Carovigno (BR). I Carabinieri incontrano gli anziani.

Segnala brindisilibera.it: Nei giorni scorsi, i Carabinieri ... anziani, nell’ambito della loro costante campagna contro le truffe. In tale contesto, il Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Giuseppe Berardino, ha ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Battipaglia, Rogo in casa anziani : muore badante

Una donna di 57 anni è morta a Battipaglia, in provincia di Salerno, in un incendio scoppiato in una casa a causa di un fornello a gas malfunzionante.