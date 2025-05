I carabinieri incontrano gli alunni di quinta elementare un giorno da investigatori per 100 bambini

...promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, ha coinvolto i piccoli studenti in attività pratiche e giochi di ruolo, trasformandoli in investigatori per un giorno. I carabinieri hanno condiviso le loro esperienze, educando i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole e del supporto alla comunità. Un'iniziativa che ha suscitato curiosità e interesse tra i giovani partecipanti.

Cento alunni di quinta elementare dell'istituto "Falcone" di San Giovanni la Punta, hanno avuto l'opportunità di trascorrere una giornata con i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, scoprendo da vicino le attività svolte dall'Arma. L'incontro, organizzato con l'obiettivo di.

