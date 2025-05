I Cambiamenti del mondo agroalimentare al Food&Science Festival di Mantova

Il mondo del cibo è sempre in fermento, tra nuovi prodotti, tendenze, innovazione continua, politiche e tutti i cambiamenti che ruotano attorno al settore dell’agricoltura. Proprio ai cambiamenti è dedicata quest’anno la nona edizione del Food&Science Festival di Mantova, che da venerdì 16 a domenica 18 maggio torna a coinvolgere tutta la città con appuntamenti diffusi in alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Dal cambiamento climatico alla tecnologia, dagli aspetti economici alla sicurezza e ancora benessere alimentare, salute, equità sociale, e molte altre tematiche attendono i visitatori che avranno l’occasione di ascoltare le voci di alcuni tra i principali esponenti del panorama scientifico e culturale, senza tralasciare sport, arte, letteratura e filosofia. Levoni, storica firma italiana della produzione di salumi, propone due appuntamenti che accendono i riflettori sulle razze autoctone italiane di suini e sui cambiamenti demografici in atto, che influenzano i trend di consumo. 🔗Leggi su Linkiesta.it

