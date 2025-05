I Cage Warriors tornano a Roma ‘in gabbia’ i migliori combattenti Mma italiani ed europei

(Adnkronos) – I Cage Warriors tornano nuovamente a Roma sabato 31 maggio alle 17 al PalaPellicone di Ostia. Il più grande evento europeo di Mma riunirà per l’occasione i migliori combattenti italiani ed europei che si affronteranno per provare ad inseguire il sogno della Cintura Cage Warriors e, perchè no, di un ingresso all’Ufc. Dopo gli ultimi cinque appuntamenti sold out, la settima card italiana presenterà al grande pubblico di appassionati i ‘prospect’ e i talenti più importanti delle Mma italiane. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship – Cage Warriors o Cwfc – è un’associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. La manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore con oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica. 🔗Leggi su Seriea24.it

