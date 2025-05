I 15 anni della Camera di Conciliazione Italiana | da Taranto al servizio della giustizia alternativa in Puglia e Basilicata

Tarantini Time Quotidiano La Camera di Conciliazione Italiana, organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia e punto di riferimento per la risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, celebra quest’anno il suo quindicesimo anniversario dalla fondazione. Con sede principale a Taranto e una solida rete di sedi operative in tutta la Puglia e la Basilicata, l’ente si è affermato come un protagonista chiave nel panorama della mediazione civile e commerciale, un istituto introdotto nel marzo 2010 con l’obiettivo di offrire una via più rapida ed efficiente rispetto al tradizionale processo giudiziario. La mediazione rappresenta un’opportunità concreta per le parti in conflitto di trovare una soluzione mutuamente soddisfacente, con il supporto dei propri avvocati e la guida di un Mediatore professionista. 🔗Leggi su Tarantinitime.it

