Huijsen Real Madrid l’ex Juve è pronto a volare in Spagna per le visite mediche! Tutto fatto con il Bournemouth | ecco quanto guadagnerà il club bianconero

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, è pronto a volare in Spagna per le visite mediche con il Real Madrid. Dopo aver concluso l'accordo con il Bournemouth, il club bianconero incasserà un'importante somma. Secondo Fabrizio Romano, l'operazione è ormai in fase avanzata e il trasferimento si appresta a concretizzarsi.

Huijsen Real Madrid, visite mediche per l’ex Juve! Ci siamo per il trasferimento del difensore del Bournemouth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid pianifica già le visite mediche per Dean Huijsen. Il Bournemouth avrebbe già autorizzato il difensore a volare in Spagna non appena l’accordo sarà concluso nelle prossime ore. È iniziato lo scambio di documenti tra i due club, con l’accordo Real Madrid-Bournemouth per la clausola da 50 milioni di sterline da pagare in tre anni già chiuso ieri. Alla Juve andranno circa 4 milioni di euro, ovvero il 10% sulla plusvalenza del club inglese. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid, l’ex Juve è pronto a volare in Spagna per le visite mediche! Tutto fatto con il Bournemouth: ecco quanto guadagnerà il club bianconero

