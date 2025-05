Huijsen al Real Madrid 60 milioni di rimpianti e venduto a soli 15 I perché di Giuntoli e della Juventus

L'affare Huijsen al Real Madrid ha scatenato un'ondata di dibattiti: 60 milioni di rimpianti per la Roma, venduto a soli 15 dalla Juventus. Ma quali sono le motivazioni dietro la scelta di Giuntoli? La clausola rescissoria, voluta da Pinto dopo un breve ma significativo percorso, solleva interrogativi sul valore del giovane talento e sulle strategie di mercato delle due squadre.

Sessanta milioni. Tondi tondi. Della clausola rescissoria già inserita da Pinto, che l`aveva voluto dopo il percorso - breve, ma intenso - alla. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Huijsen al Real Madrid, 60 milioni di rimpianti e venduto a soli 15. I perché di Giuntoli e della Juventus

Scrive calciomercato.com: Sessanta milioni. Tondi tondi. Della clausola rescissoria già inserita da Pinto, che l`aveva voluto dopo il percorso - breve, ma intenso - alla Roma. Dean Huijsen.

Juve, che rimpianto Huijsen: il Real lo paga a peso d'oro al Bournemouth

Come scrive gazzetta.it: La dirigenza bianconera scelse di cedere il grande prospetto l'estate scorsa per 15 milioni più il 15% sull'eventuale plusvalenza. Adesso però il suo ex talentino va al Madrid per 60 milioni ...

Huijsen al Real Madrid per 60 milioni, che beffa per la Juventus: riceverà una percentuale esigua

Secondo msn.com: Dean Huijsen è stato un grande affare per il Bournemouth, non per la Juventus. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo, evidentemente, è stato ceduto in maniera troppo frettolosa da Cristiano Giu ...

