Huawei Watch Fit4 | la nuova gamma di smartwatch di Huawei pensati per una vita attiva senza rinunciare allo stile

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato della nuova generazione del suo Watch Fit, la serie di smartwatch pensata per il fitness e per coloro che puntano ad uno stile di vita orientato al benessere, lanciando due nuovi dispositivi caratterizzati da un design ultra sottile, da una comoda corona rotante sul lato destro, e dal tipico quadrato della serie Fit. Il nuovo Huawei Watch Fit 4 si presenta con uno spessore di soli 9,5mm ed un peso di 27g, promettendo fino a 10 giorni di utilizzo con una ricarica di 75minuti. Integrando anche il supporto alle mappe offline, il nuovo smartwatch di Huawei permette di impostare percorsi e la loro navigazione, offrendo le funzionalità essenziali senza dover essere connessi ad internet durante l’attività, incluso quelle acquatiche: il Watch Fit 4 offre funzionalità per 7 diverse attività tra cui la vela ed il SUP (stand up paddle), permettendo di registrare metriche specifiche per le diverse attività come la frequenza cardiaca e la distanza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

