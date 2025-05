(Adnkronos) – Con l’arrivo della serie Huawei Watch Fit 4, il produttore cinese introduce per la prima volta una variante Pro, che rappresenta un netto passo in avanti rispetto al modello base. Watch Fit 4 Pro si presenta come una soluzione intermedia tra smartband e smartwatch di fascia alta, fondendo un’estetica minimalista con funzionalità avanzate . L'articolo Huawei Watch Fit 4 Pro sorprende per funzionalità e prezzo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

