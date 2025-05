AGI – C'è stato un tempo in cui la forza (e le intenzioni) di un brand si misuravano con la portata degli eventi che organizzava. Nell'epoca d'oro degli smartphone, quando l'espansione del mercato sembrava senza confini e nuovi marchi (a volte spin-off di altri già consolidati) spuntavano come funghi, le nuove case cinesi mostravano la loro volontà di imporsi sulla scena portando nelle capitali europee centinaia di giornalisti, influencer, partner e clienti da tutto il mondo. Eventi spettacolari e coreografici che a volte lasciavano freddo lo sgamato pubblico occidentale più abituato alle carismatiche apparizioni dei santoni della Silicon Valley. Il tempo e le dinamiche geopolitiche hanno cambiato lo scenario e quel tipo di eventi è relegato al passato, ma il mercato europeo resta appetibile per tutti e chi per un certo periodo di tempo ne è stato escluso, ora ci tiene a far sapere di essere tornato, attratto da quella che - almeno per un po' – sarà la nuova frontiera dell'hi-tech: i dispositivi indossabili. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Huawei rilancia in Europa con indossabili e salute digitale