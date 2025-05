HUAWEI lancia l’innovativo Watch 5 il primo smartwatch con la tecnologia X-TAP

HUAWEI presenta il suo innovativo Watch 5, il primo smartwatch dotato della rivoluzionaria tecnologia X-TAP. Caratterizzato da un design elegante e funzionalità avanzate, questo dispositivo non solo si integra perfettamente nel quotidiano, ma offre anche strumenti utili per monitorare la salute. Scopriamo insieme tutte le sue sorprendenti caratteristiche.

HUAWEI Watch 5 è il nuovo smartwatch targato HUAWEI che unisce un design elegante e studiato a tante funzioni smart, anche per la salute.

