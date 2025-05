Huawei Fit 4 compagno di sport e benessere | la recensione

Cosa possiamo fare con uno smartwatch quando la nostra vita digitale gira intorno allo smartphone, baricentro su cui si incardinano i nostri servizi online? La risposta non è univoca. Un orologio intelligente ci permette di limitare a un colpo d'occhio il tempo necessario a valutare ogni notifica, ogni stimolo di comunicazione. E serve anche a interagire con i nostri account in modo più diretto, attraverso i comandi vocali o con un rapido tocco. Ma soprattutto serve a misurare. In che senso? Lo smartwatch ci permette di trasformare il movimento in performance, e in questo modo a produrre un dato che con gli opportuni strumenti diventa indicatore di benessere. Questa vocazione sportiva e olistica vive nei nuovi dispositivi Huawei Watch 5 e Huawei Watch Fit 4. In particolare abbiamo provato il secondo, nella versione base che si affianca alla Pro, piccolo e leggerissimo compagno (pesa 27 grammi) che scompare al polso anche mentre ci si impegna in discipline di contatto o ad alto impatto. 🔗Leggi su Iltempo.it

