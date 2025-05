Hs Carovigno Basket si prepara alla finale playoff contro Castellaneta

L'HS Carovigno Basket è pronta a scendere in campo per la finale playoff contro la Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta. Questa sfida rappresenta l'ultima opportunità della stagione per conquistare la promozione in Divisione Regionale 1. I tarantini, forti di una stagione intensa, sono determinati a portare a casa la vittoria.

Carovigno si prepara a vivere l’ultima, decisiva sfida della stagione. Sarà la Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta l’avversaria dell’HS Carovigno Basket nella finale che mette in palio la promozione in Divisione Regionale 1. I tarantini arrivano alla sfida forti di una stagione. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Hs Carovigno Basket si prepara alla finale playoff contro Castellaneta

