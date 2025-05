Housing sociale e case popolari l’idea di Legacoop per costruire 2mila alloggi a Roma

Legacoop Abitanti lancia un ambizioso progetto per affrontare la crisi abitativa a Roma, proponendo la costruzione di 2.000 nuovi alloggi destinati a rispondere alle esigenze della ex classe media. Con un fabbisogno stimato di 95.000 case in dieci anni, l'iniziativa segna un passo significativo verso soluzioni abitativa sostenibili nella capitale.

Costruire nuove abitazioni per rispondere alle esigenze della ormai ex classe media di Roma. L'obiettivo se lo è prefissato Legacoop Abitanti, che ha presentato un progetto nazionale, con inevitabili ripercussioni sulla Capitale. A Roma servono 95mila case in 10 anni Il fabbisogno è stato.

Housing sociale e case popolari, l’idea di Legacoop per costruire 2mila alloggi a Roma

Secondo romatoday.it: Un piano nazionale da 20mila alloggi, il 10% circa nella Capitale. Scorzoni: "Trasformiamo interventi privati e diamoli al Comune" ...

Cosa si intende per Social Housing

Riporta thewam.net: A differenza delle case popolari tradizionali, il Social Housing punta anche ... Questo decreto individua le categorie sociali a cui si rivolge l’housing sociale e autorizza l’uso di fondi immobiliari ...

Case popolari: Gualtieri, “Roma sotto i 20mila alloggi, bisogna investire”

Da radiocolonna.it: Roma ha bisogno di più case popolari ma per realizzarle servono anche le risorse europee. A dirlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un punto stampa al Parlamento Ue a Bruxelles.

