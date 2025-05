Hockey pista | Lodi vicina alla finale scudetto Bassano e Trissino sull’1-1

La semifinale di scudetto di hockey su pista ha riservato emozioni forti: mentre il Lodi si avvicina con decisione alla finale, dopo una vittoria in trasferta, Bassano e Trissino si trovano in perfetta parità. Le gare decisive promettono un finale avvincente nella Serie A1, con tutto da giocare per le altre squadre in corsa.

La tornata di gare -2 delle semifinali scudetto della Serie A1 di hockey pista è andata ufficialmente in archivio e se da una parte c’è una squadra che ha messo spalle al muro l’altra, dall’altro lato c’è una serie che si è sistemata in perfetta parità. Dopo aver vinto fuori casa, il Lodi si impone anche al PalaCastellotti regolando 4-2 il Forte dei Marmi portandosi così 2-0 avanti nel duello e procurandosi ben 3 match point per strappare il pass per le finali scudetto. Nel testa a testa veneto fra Bassano e Trissino invece, la squadra di Bertolucci sistema le cose imponendosi in casa 6-2 sui rivali. Ora l’eliminatoria è sull’1-1. Gare -3 in programma fra sabato 17 e domenica 18 maggio. Forte dei Marmi dovrà necessariamente vincere per avere ancora delle chance, mentre chi si imporrà fra Bassano e Trissino, con i secondi a giocare in casa questa volta, si porterà a una sola gara dalla finale playoff. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Lodi vicina alla finale scudetto, Bassano e Trissino sull’1-1

Hockey Pista

Scrive oasport.it: Lodi battuto in finale La 55esima edizione ... della Final Four di Coppa Italia La Coppa Italia 2025 di hockey pista è sempre più vicina a vivere il suo atto finale, quello della Final Four ...

Hockey pista: Trissino supera Bassano in gara-1 di semifinale Scudetto. Lodi beffa Bassano

Segnala oasport.it: Certezze e colpi di scena nelle gare-1 valide per le semifinali Scudetto del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, arrivato alla sua fase ...

HOCKEY L’Amatori cerca il bis a Lodi contro il Forte: «Dovremo alzare ulteriormente il livello»

Scrive ilcittadino.it: Martedì sera al “PalaCastellotti” gara-2 della semifinale play off dopo il successo dei giallorossi di Bresciani nel primo atto in Toscana ...

