“Ho sconfitto il cancro con il metodo bambino” | la testimonianza toccante di Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, condivide la sua toccante testimonianza di vittoria sul cancro. Nella sua celebrazione di guarigione, rivela il mantra che lo ha guidato: "Mai deprimersi". Attraverso gioco, lavoro e positività, ha affrontato la malattia. Scopri il suo percorso ispiratore e come ha trovato la forza per risollevarsi.

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi festeggia la guarigione con una cena speciale e rivela il suo segreto: "Mai deprimersi, ho giocato, lavorato e non ho pensato alla malattia" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Ho sconfitto il cancro con il metodo bambino”: la testimonianza toccante di Peppe Di Napoli

