Ho rischiato di morire lungo la rotta del deserto e in mare | ora vivo in una casa abbandonata

Ahmed ha affrontato viaggi perilanti attraverso il deserto e il mare, rischiando la vita per cercare un futuro migliore. Ora, a 24 anni, vive in una casa abbandonata nel Parmense, dove, grazie alla sua padronanza dell'italiano, offre cinture e calzini davanti a un centro commerciale di Parma, cercando di ricostruire la sua vita in un paese straniero.

Si chiama Ahmed, che tradotto significa 'degno di lode'. Ha 24 anni e da quattro anni vive in Italia. Da un anno è arrivato nel Parmense. Parla molto bene l'italiano e davanti ad un centro commerciale di Parma cerca di vendere cinture e calzini per guadagnare qualche soldo. Ahmed è partito da. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Ho rischiato di morire lungo la rotta del deserto e in mare: ora vivo in una casa abbandonata"

