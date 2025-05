“ Ho portato i miei studenti allo stadio a vedere una partita serale di Coppa Italia in uno spazio tranquillo per far vedere come si possa assistere alle partire senza esasperazioni. Occorre fare le cose con loro, questo è il segreto: il mondo degli adulti non sta molto vicino a loro quando sono fuori della scuola e noi spesso ci dimentichiamo che loro sono bambini e che quindi cercano delle figure di riferimento come è normale che sia”. Poi ha bypassato la burocrazia scolastica e d’accordo con le famiglie ha portato in treno la sua classe delle medie al Salone del libro di Torino. L'articolo “Ho portato i miei studenti a vedere una partita di Coppa Italia, occorre fare le cose con loro. Questo è il segreto”. INTERVISTA al professore Emiliano Sbaraglia . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it