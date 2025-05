Hideo Kojima ha lasciato allo staff una chiavetta USB con idee per i giochi da utilizzare dopo la sua morte

Hideo Kojima, il visionario creatore di Metal Gear e Death Stranding, ha compiuto un gesto carico di significato lasciando al suo staff una chiavetta USB. Questo dispositivo racchiude idee per futuri giochi da sviluppare dopo la sua morte, riflettendo sulla sua ereditĂ e sulla continuitĂ della sua innovativa visione nel mondo dei videogiochi.

Hideo Kojima, il celeberrimo autore di videogiochi e mente a cui dobbiamo Metal Gear e Death Stranding, ha rivelato di aver lasciato al suo staff una chiavetta USB contenente idee per futuri giochi da sviluppare dopo la sua morte. Un gesto carico di significato, nato da una profonda riflessione sulla propria ereditĂ creativa, in seguito a una grave malattia che lo ha colpito durante la pandemia. Come riparato da VGC, nel corso di un’intervista con Edge Magazine, Kojima ha raccontato di come quell’esperienza lo abbia messo di fronte alla fragilitĂ della vita e alla consapevolezza del tempo limitato che ogni creatore ha a disposizione. “Fino ad allora, non mi sentivo vecchio,” ha dichiarato. “Pensavo che avrei potuto creare per sempre. Ma poi mi sono ammalato e ho capito: e se mi restassero solo dieci anni?” Da questa consapevolezza è nata una serie di decisioni cruciali. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hideo Kojima ha lasciato allo staff una “chiavetta USB con idee per i giochi” da utilizzare dopo la sua morte

Ne parlano su altre fonti

Hideo Kojima sbarca a Lucca Comics

Scrive informazione.it: L’attesa per Death Stranding 2: On the Beach , il nuovo capitolo della saga firmata da Hideo Kojima , si fa sempre più intensa, e a confermarlo è l’annuncio del World Strand Tour 2 , un viaggio promoz ...

Death Stranding: il futuro potrebbe essere già scritto, ma non sarà diretto da Kojima

Segnala drcommodore.it: Hideo Kojima ha un concept per Death Stranding 3 e persino per altri sequel, ma eventualmente saranno altri a svilupparli, seguendo le sue idee.

Hideo Kojima sarà al Lucca Comics & Games per il Death Stranding World Strand Tour 2

Lo riporta drcommodore.it: “And so it begins…” Con la consueta eleganza criptica, Hideo Kojima ha ufficializzato una notizia che farà felici i fan italiani: Death Stranding 2: On the ...