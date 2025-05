Hernanes il doppio ex racconta | Alla Lazio sono stato benissimo ma all’Inter non potevo dire no…

Hernanes, noto come il “profeta”, racconta il suo legame con Lazio e Inter in un'intervista a Chiamarsi Bomber. Ripercorrendo la sua carriera tra Brasile e Italia, l’ex centrocampista condivide il suo affetto per la Lazio e spiega perché non ha potuto rifiutare l'opportunità di giocare per l'Inter. Un viaggio tra emozioni e scelte cruciali.

Hernanes, il doppio ex racconta: «Alla Lazio sono stato benissimo, ma all’Inter non potevo dire no.» Le parole del brasiliano. In un’intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber, Hernanes, soprannominato il “profeta”, ha ripercorso le tappe principali della sua carriera tra Brasile e Italia, soffermandosi in particolare sugli anni trascorsi alla Lazio. Nel corso della conversazione, l’ex centrocampista ha anche ricordato il momento del suo addio ai biancocelesti per trasferirsi all’ Inter, club che nel prossimo turno di campionato affronterà proprio la squadra capitolina. « A Roma sono stato benissimo, mi sono sempre sentito a casa e il cuore non voleva lasciare la Lazio. La testa, però, mi diceva che era il momento di provare altre esperienze. Ero molto combattuto, ma avevo degli obiettivi in testa e ho accettato quella proposta (dell’ Inter, ndr) per mettermi in gioco e provare a raggiungerli» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes, il doppio ex racconta: «Alla Lazio sono stato benissimo, ma all’Inter non potevo dire no…»

