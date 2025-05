Hello Kitty conquista Milano con Anteprima

Hello Kitty conquista Milano con un'esclusiva anteprima: Anteprima inaugura un pop-up store presso la Rinascente, dedicato alla celebre Wirebag. In occasione del 50° anniversario dell'iconica gattina giapponese, viene presentata una capsule collection in collaborazione con Hello Kitty, segnando un importante passo nella strategia retail del marchio e rafforzando il legame con il pubblico.

Anteprima apre un pop-up store presso la Rinascente dedicato alla sua iconica Wirebag, presentando una capsule collection in collaborazione con Hello Kitty, la famosa gattina giapponese quest'anno compie 50 anni. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nella strategia retail del marchio e rafforza il legame con Milano, città dove il brand ha debuttato nel 1998. La collezione comprende mini bag, tote bag e accessori esclusivi che uniscono l'estetica kawaii di Hello Kitty all'inconfondibile lavorazione artigianale Wirebag, caratterizzata dall'intreccio manuale di un filo hi-tech che conferisce leggerezza e luminosità ad ogni creazione. Il lancio si è tenuto il 7 maggio con due appuntamenti speciali: nel pomeriggio la  gattina giapponese, arrivata appositamente dal Giappone, insieme alla fondatrice e direttrice creativa Izumi Ogino, ha incontrato i fan in Piazza Duomo, mentre alle 18 è stata presente presso il corner dedicato in Rinascente per l'evento d'inaugurazione L'apertura del pop-up in Rinascente Milano segna un passo fondamentale nel piano di espansione retail di Anteprima, che dopo la collaborazione con 10CorsoComo rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo.

