Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I gialloblu vogliono chiudere matematicamente il discorso salvezza contro i lariani che stanno legittimando la permanenza nella categoria con un finale in crescendo. Hellas Verona-Como si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA-COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblu non sono ancora matematicamente salvi ma, a due giornate dal termine, l’obiettivo è a un passo, avendo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione a due giornate dal termine. Meglio farlo con una vittoria per spezzare la serie negativa delle ultime quattro giornate con tre sconfitte e un pareggio. I lariani stanno chiudendo la loro stagione alla grande con ben sei vittorie consecutive all’attivo. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Como: le probabili formazioni