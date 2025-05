Heineken lancia Bar dating a Milano | eventi nei locali iconici con Tommaso Zorzi

Heineken lancia il "Bar Dating" a Milano, un'iniziativa che trasforma i locali iconici in palcoscenici di incontri autentici. Con la partecipazione di Tommaso Zorzi, questi eventi vogliono stimolare i giovani a superare la superficialitĂ degli incontri digitali, valorizzando le connessioni reali e l'esplorazione di luoghi inediti. Un'opportunitĂ imperdibile per vivere un'esperienza sociale unica.

In un contesto in cui i legami si creano sullo schermo e gli incontri nascono con uno swipe, scoprire nuove connessioni autentiche e luoghi inediti diventa una sfida. La spinta verso un'esperienza sociale piĂą ricca si concretizza con una serie di eventi che mirano a far uscire i giovani dalla solita routine, invitandoli a lasciarsi

