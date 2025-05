Al Festival di Cannes 2025 non si parla solo di cinema. Quest’anno, i riflettori si sono spostati anche sul red carpet, dove la moda diventa terreno di confronto tra regole e libertà espressiva. Stavolta a conquistare l’attenzione è stata Heidi Klum, che ha scelto di non piegarsi del tutto al nuovo regolamento imposto dagli organizzatori dell’evento. Heidi Klum sfila sul red carpet del Festival di Cannes con un bellissimo Elie Saab (ma va contro le regole). Pochi giorni prima dell’inaugurazione del festival, il regolamento ufficiale ha subito un aggiornamento che ha fatto discutere. Per “motivi di decenza”, è stata vietata qualsiasi forma di nudità sul tappeto rosso e in tutti gli spazi del festival. Inoltre, sono stati messi al bando anche gli abiti troppo ingombranti, come quelli con strascichi vistosi, perché ostacolerebbero il passaggio degli ospiti e la sistemazione nelle sale. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Heidi Klum sfida il nuovo dress code del Festival di Cannes con un (meraviglioso) Elie Saab