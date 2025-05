heidi klum seduce e bacia il marito sul red carpet di cannes

Lasciate ad Heidi Klum la maestria di stupire tutti sul red carpet. Nonostante la concorrenza agguerrita, la top model 51enne è stata la più fotografata sul tappeto rosso della seconda serata del Festival di Cannes. Al suo fianco c’era il fedele e innamoratissimo marito Tom Kaulitz. Per la proiezione di Mission: Impossible – The Final Reckoning la Klum ha optato per un look da far girar la testa, in barba alle restrizioni di look imposte dagli organizzatori. La Mission Impossible di Heidi? Rinunciare agli abiti rivelatori. Sensualissima. in barba al protocollo . Tutta paillettes Sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes 2025, Heidi Klum ha lasciato tutti senza fiato in un abito di paillettes dorate firmato Elie Saab. Lungo fino ai piedi e con uno strascico importante, il modello è caratterizzato da sottili pannelli trasparenti, che creano motivi geometrici. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

