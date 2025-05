Haven Studios Jade Raymond lascia il team di sviluppo di PlayStation

Jade Raymond, figura di spicco nell’industria videoludica e creatrice di franchise iconici come Assassin’s Creed e Watch Dogs, ha ufficialmente lasciato Haven Studios, il team di sviluppo di PlayStation. Questa notizia segna un cambiamento significativo per il prestigioso studio di Montréal, entrato a far parte di PlayStation Studios nel 2022.

Jade Raymond, veterana dell'industria videoludica e mente dietro successi come Assassin's Creed e Watch Dogs, ha lasciato ufficialmente Haven Studios, team di sviluppo con sede a Montréal entrato a far parte dei PlayStation Studios nel 2022. Precisiamo immediatamente che questa notizia arriva in un momento delicato per lo studio, alle prese con lo sviluppo del suo primo gioco, FairgameS, un titolo multiplayer online basato sul modello live service. Come leggiamo su Bloomberg, PlayStation non ha fornito motivazioni pubbliche per l'uscita di Raymond, ma secondo fonti vicine alla situazione, la decisione sarebbe avvenuta poche settimane dopo un test esterno del gioco, il cui back interno avrebbe generato preoccupazioni sullo stato di avanzamento del progetto. Alcuni sviluppatori, secondo quanto riferito, non sarebbero rimasti soddisfatti della ricezione di FairgamS e temevano per la sua riuscita.

