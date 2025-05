Harry e Meghan nuovo sgarro ai Beckham | la cena con Brooklyn e Nicola Peltz

Harry e Meghan colpiscono ancora, intromettendosi nella disputa tra David e Victoria Beckham. I Duchi di Sussex hanno invitato a cena Brooklyn e Nicola Peltz a Montecito, due giovani coppie attualmente in conflitto con il famoso duo. Questo gesto ha alimentato speculazioni e polemiche, rivelando le tensioni di un’amicizia un tempo solida.

Harry e Meghan si intromettono nella faida familiare di David e Victoria Beckham, con cui un tempo avevano una solida amicizia. I Duchi di Sussex hanno invitato a cena a Montecito Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, che sono ai ferri corti con l'ex calciatore e Posh Spice. Per molti una pura casualità , per tanti una chiara presa di posizione del Principe e sua moglie, per altri l'ennesima frecciata a Kate Middleton, che proprio di recente ha supportato pubblicamente la stilista inglese. La cena tra Harry e Meghan, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno ospitato nella loro villa di Montecito, in California, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Proprio ora che la famiglia Beckham sta attraversando un momento complicato, con David e Victoria che non parlano più con il loro primogenito e la nuora.

