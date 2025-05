Hanno simulato rapina da 400mila euro al portavalori 4 arrestati | 3 a Montesilvano Cappelle e Picciano

Quattro persone sono state arrestate per aver simulato una rapina da 400mila euro a un portavalori avvenuta il 31 dicembre 2024 a Sambuceto di San Giovanni Teatino. I carabinieri hanno eseguito misure cautelari personali nella giornata di mercoledì 14 maggio, nelle località di San Giovanni Teatino, Cappelle sul Tavo, Picciano e Montesilvano.

